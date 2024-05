Latający tankowiec nowej generacji NGAS. Nowy samolot ze Skunk Works

NGAS (Next-Generation Air Refueling System) to amerykański program budowy latającego tankowca nowej generacji. Ma on zastąpić obecną flotę maszyn tego typu (jak C-46A czy KC-135), a zarazem zaoferować lotnictwu zupełnie nowe możliwości. Jego rolą będzie m.in. współpraca z samolotami takimi jak B-21 Raider czy przyszłościowy myśliwiec przewagi powietrznej, zbudowany w ramach programu NGAD.

Program NGAS ma radykalnie zwiększyć możliwości latających cystern. Obecnie są to samoloty będące modyfikacją maszyn transportowych lub pasażerskich, a tym samym łatwe do wykrycia i zniszczenia. Ogranicza to możliwość ich użycia wyłącznie do przyjaznej, kontrolowanej przestrzeni powietrznej, daleko od nieprzyjaciela.