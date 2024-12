Program F/A‑XX. Samolot przyszłości US Navy

To właśnie takie maszyny miałyby – w razie konfliktu z Pekinem – stanowić filar amerykańskiego lotnictwa pokładowego i stawić czoła chińskim samolotom nowej generacji, jak Chengdu J-20 czy nowym, bojowym dronom. Na opracowanie, wyprodukowanie i wdrożenie maszyn nowego typu US Navy nie ma jednak wiele czasu.

Harmonogram zakładający, że samoloty będące efektem programu F/A-XX zaczną wchodzić do służby we wczesnych latach 30. jest dla marynarki wojennej bardzo istotny. Choć ostatnie Super Hornety opuszczą linię produkcyjną w 2027 r., resurs – oceniany na 9 tys. godzin lotu – starszych samolotów tego typu zacznie się wówczas wyczerpywać. Oznacza to, że wprowadzenie do służby ich następców stanie się wówczas nie opcją, ale koniecznością.