Prof. Avi Loeb o szukaniu obcych cywilizacji. Uważa, że mogły nas już odwiedzić

Te obiekty to meteor IM1 , Oumuamua oraz kometa Borysow. Badacz przypomina, że pierwszy obiekt, o wielkości ok. pół metra, zderzył się z Ziemią w 2014 r. Został wykryty przez czujniki znajdujące się na pokładach satelitów należących do rządu Stanów Zjednoczonych. Loeb podkreślił: - Poruszał się szybciej niż 95 proc. gwiazd w pobliżu Słońca i wykazywał większą wytrzymałość materiałową niż meteoryty żelazne, ponieważ eksplodował tylko w niższych warstwach atmosfery -.

Potrzebujemy lepszych danych, aby stwierdzić, czy obiekty takie jak IM1 czy Oumuamua powstały sztucznie. W 2025 r. planuję poprowadzić wyprawę na Pacyfik, gdzie znajduje się kula ognia IM1 i mamy nadzieję odzyskać większe fragmenty oryginalnego obiektu. Również w 2025 r. Obserwatorium Rubin w Chile będzie wykorzystywać kamerę wielkości człowieka, mającą 3,2 miliarda pikseli do badania południowego nieba co 4 dni. Co kilka miesięcy potrafił ona wykrywać obiekty podobne do Oumuamua.

Poszukiwanie śladów nawet prymitywnego życia w kosmosie nie jest najłatwiejszym zadaniem. Świadczą o tym, chociażby działania realizowane przez NASA na Marsie, który wciąż kryje wiele tajemnic. Jeszcze większym wyzwaniem jest poszukiwanie śladów potencjalnej obecności obcych cywilizacji. Co jednak oznaczałoby ich znalezienie? - Uważam, że spotkanie z mądrzejszym dzieckiem w naszej okolicy jest dla nas okazją do nauki. Jeśli dotrą do nas, zanim my dotrzemy do ich progów, prawdopodobnie będą znacznie bardziej zaawansowani niż my, a my nie stanowimy dla nich zagrożenia. Studiując ich naukę i technologię, możemy przyspieszyć nasz postęp - twierdzi ekspert.