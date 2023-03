Tajemnica Oumuamua rozwiązana? Naukowcy przedstawili zaskakująco proste wyjaśnienie

Zdaniem badaczy zachowanie Oumuamuy można wytłumaczyć nieskomplikowanym mechanizmem, który prawdopodobnie jest powszechny wśród wielu lodowych planetoid. Chodzi o uwalnianie wodoru z lodu pokrywającego ich powierzchnię. Do tego zjawiska dochodzi, kiedy są ogrzewane przez Słońce. Serwis Eureka Alert zwraca uwagę, że działanie uwalniających się gazów można porównać do pracy silnika statku kosmicznego. Dzięki nim planetoida otrzymuje impuls, który może "nieznacznie zmienić jej trajektorię w stosunku do eliptycznych orbit typowych dla innych obiektów Układu Słonecznego, takich jak asteroidy i planety".