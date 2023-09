Jak donosi IFL Science, eksperci założyli, że obiekt był bogaty w żelazo. Dlatego też wykorzystali potężne magnesy do odzyskania jego części. W trakcie poszukiwań, które odbyły się ok. 85 kilometrów na północ od wyspy Manus, należącej do Papui Nowej Gwinei, zespół przesiał setki maleńkich obiektów o średnicy od 0,05 do 1,3 milimetra. Pochodziły one z osadu znajdującego się 2 kilometry pod powierzchnią oceanu.