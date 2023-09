Pożar fabryki dronów w Iranie. Czy to odwet Ukraińców?

Brytyjczycy sugerują, że do ataków mogą być wykorzystywane nie tylko drony wojskowe, ale także komercyjne modele z przyczepionym ładunkiem wybuchowym. Są mniejsze, co stanowi cenną cechę przy próbie przemytu. Co najważniejsze, start drona w pobliżu celu i krótka droga do przebycia znacząco zmniejszają ryzyko jego zestrzelenia.

Iran rozwija i produkuje dwie wersje tych dronów - Shahed-131 oraz Shahed-136. Są one do siebie bardzo podobne pod względem konstrukcji, ale różnią się osiągami. Shahed-131 posiada głowicę bojową o wadze ok. 15 kg i zasięg ok. 900 km. Większy Shahed-136 jest groźniejszy, przenosi głowicę bojową o masie do 40 kg, a dodatkowo cechuje się zasięgiem aż 2 tys. km. Obydwa modele osiągają prędkość do ok. 190 km/h.