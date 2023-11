Powstanie europejska stacja kosmiczna. Zastąpi ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) ma zostać wycofana ze służby już w 2030 r. Na to, co stanie się później, pomysłów jest wiele. Jeden z dominujących polega na uruchomieniu nowej stacji o nazwie Starlab. Porozumienie technologiczne w tej sprawie zostało podpisane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), koncern Airbus Defence and Space oraz firmę Voyager Space.