Chiny inwestują w kosmosie. "Niebiański pałac" ma być większy

Tiangong, co w tłumaczeniu z chińskiego oznacza "niebiański pałac", został w pełni uruchomiony pod koniec 2022 roku. Obecnie składa się z trzech modułów i znajduje się na orbicie na wysokości do 450 km. Może tam jednocześnie przebywać trzech taikonautów, czyli chińskich astronautów.

Po planowanej rozbudowie do sześciu modułów, masa Tiangong wzrośnie do 180 ton. To jednak nadal będzie tylko 40% masy ISS, która może pomieścić siedmioosobową załogę. Przewiduje się, że ISS zakończy swoją działalność po 2030 r., a Chiny chcą do tego czasu stać się mocarstwem w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.