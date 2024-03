Potężne pociski. Aż boją się przekazania ich Ukrainie

Ukraińcy wielokrotnie podkreślali, że bez broni dalekiego zasięgu nie będą mogli skutecznie przeciwstawiać się rosyjskiej agresji. Chociaż otrzymują pociski o zbliżonej charakterystyce z Wielkiej Brytanii i Francji, niemieccy politycy od miesięcy są w tym temacie podzieleni. Większość jest jednak przeciwna temu, aby pociski manewrujące Taurus trafiły do Ukrainy. Olaf Scholz, który podziela to stanowisko, tym razem wypowiedział się bardzo stanowczo.

Kanclerz Niemiec powtórzył wcześniej wygłaszaną opinię, że siły zbrojne Ukrainy nie będą w stanie użyć pocisków manewrujących Taurus bez pomocy niemieckich żołnierzy. Mieliby oni też zapobiegać nieuzasadnionym uderzeniom na cele na terytorium Rosji. Obecność niemieckich żołnierzy w Ukrainie, jego zdaniem, jest nie do przyjęcia dla niemieckiego rządu, ponieważ mogłoby przyczynić się do wciągnięcia Niemiec w wojnę.

"To jest czerwona linia, której nie chcę przekroczyć jako kanclerz. Roztropność nie powinna być kwalifikowana jako słabość" – powiedział.

Pociski manewrujące Taurus cechują się długością 5 m i wagą aż 1400 kg. Posiadają głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised) o masie ok. 500 kg i bardzo dużej sile rażenia.

Jej konstrukcja sprawia, że w zależności od celu i potrzeb atakujących może zostać zdetonowana jak klasyczny pocisk odłamkowo-burzący lub z opóźnieniem. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne eliminowanie nawet podziemnych pozycji wroga (np. bunkrów). Co ważne, pociski manewrujące Taurus są wykonane w technologi stealth i mają zasięg ponad 500 km.

Przedstawiciel komisji obrony niemieckiego Bundestagu Alexander Müller stwierdził, że komisja została poinformowana o powodach, które skłoniły Olafa Scholza do utrzymania swojego wcześniejszego stanowiska.

Aktualnie ukraińska armia ma w swoim arsenale pociski manewrujące Storm Shadow (właśnie z Wielkiej Brytanii) oraz SCALP-EG, które dostarcza Francja. Były wykorzystywane do rażenia istotnych celów, także o znaczeniu strategicznym, np. do ataku na most Czonharski.