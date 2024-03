Rosjanin chciał nagrać niszczenie ukraińskich rakiet. Jednego nie przewidział

Do sieci trafiło nagranie prezentujące widowiskowe starcie na ukraińskim niebie. Możemy zobaczyć tutaj ostrzał z wykorzystaniem rakiet z systemu HIMARS i działanie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, która jednak nie do końca wywiązała się ze swojej roli.

Krótki film został zarejestrowany przez rosyjskiego żołnierza. W zamyśle zapewne miał być dłuższy, ale doszło do sytuacji, której nagrywający nie przewidział. Podczas działania rosyjskich systemów obrony powietrznej w ich pobliże spadła jedna z ukraińskich rakiet. Co najmniej jeden ze sprzętów najeźdźców został uszkodzony, a nagrywający, jak wynika z końcówki materiału wideo, ranny.

HIMARS kontra rosyjskie systemy S-400 i Pancyr-S1

Rosyjski żołnierz być może przesadnie uwierzył w zapewnienia tamtejszego dowództwa, iż systemy S-400 i Pancyr-S1 są jednymi z najlepszych na świecie w tej kategorii sprzętu militarnego. To właśnie one są wykorzystywane do zabezpieczania nieba nad Moskwą.

S-400 został opracowany w latach 90. XX wieku jako głęboka modernizacja systemu S-300PMU. Do służby wszedł w 2007 r. Został przystosowany do wykorzystywania kilku rodzajów pocisków, których zasięg wynosi od 40 km (rakiety 9M96 o wadze ok. 350 kg) do nawet 400 km (rakiety 40N6E ważące ok. 1800 kg). To, na jakim dystansie można radzić cel zależy też od tego, czym on jest.

Historia Pancyr-S1 też sięga lat 90. XX wieku. Na wyposażeniu tego systemu znajduje się para armat automatycznych kal. 30 mm o szybkostrzelności 2500 strz./min, które pozwalają zwalczać cele na dystansie do ok. 4 km. Poza tym przewidziano w nim miejsce dla 12 pocisków przeciwlotniczych 57E6 lub 57E6-E, które są wykorzystywane do eliminacji celów na dystansie do 20 km i pułapie do 15 km.

Rosyjska obrona przeciwlotnicza bywa zawodna

Nie tylko podczas wojny w Ukrainie, ale również wcześniej pojawiały się jednak dowody na to, że działanie systemów S-400 nie zawsze spełnia oczekiwania.

Zagadkowe były np. ich losy tych systemów podczas starć w Syrii, gdzie często nie reagowały na nadlatujące izraelskie samoloty. Okazały się też nieskuteczne w roli obrońcy lotniska w Biełgorodzie, które Ukraińcy zaatakowali w 2022 r. Co ciekawe, pełniły ją wraz z systemami Pancyr S-1.

W tym przypadku nie do końca poradziły sobie z atakiem Ukraińców, który był przeprowadzony przy pomocy artylerii HIMARS. Najprawdopodobniej użyte zostały standardowe rakiety M30.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski