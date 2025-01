Pomogli Rosji. Liczyli na wdzięczność, ale mogą się rozczarować

Reuben F. Johnson to były konsultant Pentagonu i doświadczony analityk do spraw technologii militarnych. W swojej ostatniej analizie stwierdził, że Su-27 i MiG-29 będą znaczącym uzupełnieniem starzejących się sił powietrznych Korei Północnej , ale jednocześnie ich użytkowanie może wiązać się z poważnymi problemami.

"Dodatkowe samoloty MiG-29 i/lub Su-27 teoretycznie mogłyby być plusem dla Sił Powietrznych KRLD. To co może powodować problemy wynikające z przekazywania starych samolotów Kimowi to jednak fakt, że MiG-29 i Su-27 czwartej generacji nie były produkowane od dłuższego czasu. Su-27 zostały zastąpione przez nowsze, bardziej zaawansowane myśliwce Suchoj, a MiG-29 został zastąpiony przez MiG-35" – zauważył Reuben F. Johnson.