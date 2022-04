Ukraińcy znaleźli kolejny rosyjski magazyn. Przechowywano w nim amunicję

Jak informowaliśmy, w ostatnich dniach żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy we wsi Koroliwka w obwodzie kijowskim odkryli skład, w którym było 100 pudełek z amunicją czołgową, a dokładniej mówiąc z 60 pociskami 125mm HE-FRAG 3VOF36. Wszystko wskazuje na to, że dobra passa Ukraińców wciąż trwa, bo według serwisu Militarnyj odkryto kolejny magazyn z amunicją, która zostanie przekazana żołnierzom walczącym z Rosją.

Funkcjonariusze policji kryminalnej w obwodzie czernichowskim natrafili na 65 skrzynek z amunicją moździerzową 120 mm (po 2 pociski w każdym opakowaniu). Znaleźli też 40 pocisków bez opakowań. Oznacza to, że ukraińska armia otrzyma wsparcie w postaci 170 pocisków moździerzowych, które najprawdopodobniej zostały wyprodukowane w 1986 roku, na co wskazują znajdujące się na nich oznaczenia.

Rosja posiada wiele moździerzy 120 mm. Ich przykłady to chociażby M1938, M1943 czy 2B11 Sani. Przykładowo, ostatni z wymienionych - 2B11 Sani jest radzieckim przenośnym moździerzem, opracowanym w 1981 roku, który stanowi część systemu 2S12 Sani. Moździerz zbudowano na bazie urządzenia M1943, a główne zmiany miały zmniejszyć jego wagę, co znacznie ułatwiało obsługę i transport sprzętu. Donośność 2B11 Sani to od 480 do 7100 m, a szybkostrzelność 8-10 strzałów na minutę.