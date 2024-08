Ukraińcy idą na całość. HIMARS dziesiątkuje Rosjan w obwodzie kurskim

W publikowanych relacjach widoczne były chociażby amerykańskie transportery opancerzone Stryker i ich specjalistyczne warianty Stryker M1132, niemieckie bojowe wozy piechoty Marder czy czołg PT-91 Twardy z Polski. Teraz do listy należy dopisać również artylerię HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Na pokazanym przez Ukraińców nowym nagraniu pokazano użycie systemu HIMARS do niszczenia rosyjskiej logistyki. W tym przypadku był to atak na ich przeprawy pontonowe stawiane do przerzucania wojsk i sprzętu.