Transfer F‑16 do Ukrainy coraz bliżej. Państwo z północy dostało zielone światło od USA

Nettavisen powołując się na ustalenia portalu Zona Militar informuje, że władze USA zatwierdziły niedawno transfer 65 samolotów F-16 z Holandii, Danii i Norwegii do Ukrainy . Jak udało się potwierdzić norweskiej gazecie, Oslo przekaże 22 myśliwce, ale nie wszystkie są w pełni sprawne. Zdolne do lotu ma być zaledwie 12 samolotów. Transfer obejmuje także silniki, materiały pomocnicze, stymulatory, części zamienne i inny, potrzebny sprzęt. Niewykluczne więc, że Ukraińcy będą w stanie naprawić pozostałe myśliwce lub też wykorzystać je do napraw F-16, które będą aktywnie użytkować.

Jeśli Ukraina otrzyma 65 myśliwców F-16 od zachodnich sojuszników, zyska możliwość stworzenia trzech lub czterech eskadr, które będą służyły m.in. do obrony nieba przed rosyjskimi nalotami, ale też do przeprowadzania operacji powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia, czy zakłócania sygnału elektronicznego rosyjskich radarów. W istotny sposób poprawi to możliwości zadawania dotkliwych ciosów przeciwnikowi.

Ukraińcy korzystali bowiem do tej pory z mających już swoje lata radzieckich myśliwców np. Su-27 czy MiG-29. Są to maszyny o zupełnie innej specyfikacji i wymaganiach niż zachodnie samoloty, dlatego też szkolenia przyszłych, ukraińskich pilotów F-16 wymagają sporo czasu. Po ich zakończeniu będą mogli przesiąść się na myśliwce zdolne do latania z prędkością ok. 2 Ma, czyli blisko 2450 km/h i dostosowane do przenoszenia różnorodnej broni. Lockheed Martin, producent F-16 twierdzi, że w przypadku tych samolotów można zintegrować ok. 180 rodzajów różnej broni. Są to np. pociski powietrze-ziemia AGM-65G2 Maverick, czy bomby Mk82 oraz Mk84.