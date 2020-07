Poligon Tockoje. Podczas manewrów Rosja zrzuciła bombę atomową na własnych żołnierzy

Zimna Wojna, podgrzana przez konflikt w Korei, była bardzo bliska przerodzeniu się w "gorący" konflikt wielkich mocarstw. Dla Związku Radzieckiego oznaczało to atak na Zachód przez tereny Republiki Federalnej Niemiec.

Dla obu stron w tamtym czasie użycie technicznej nowinki, jaką ciągle była broń jądrowa, wydawało się czymś zupełnie naturalnym . Dość wspomnieć, że jeden z planów obrony zachodnich Niemiec zakładał użycie w tym celu atomowych pól minowych. Ich działanie – jakkolwiek niedorzecznie by to brzmiało – miały podczas zimy zapewnić " atomowe kurczaki ", czyli żywe ptaki użyte w roli termoforów ogrzewających mechanizmy min.

Aby przygotować się do takiego ataku, w ZSRR postanowiono przeprowadzić wielkie manewry . Na miejsce ćwiczeń wybrano poligon Tockoje nad rzeką Samarą na południu Rosji - miejsce, gdzie podczas drugiej wojny formowały się polskie jednostki dowodzone przez gen. Andersa. Ukształtowanie terenu i zalesienie przypominało tam nieco niemiecki krajobraz.

Marszałek Gieorgij Żukow, opromieniony sławą pogromcy Hitlera i zdobywcy Berlina, postanowił przekonać się, czy atomowa pustynia będzie stanowiła dla Armii Czerwonej przeszkodę nie do przebycia.

W praktyce oznaczało to sprawdzenie, jak szybko umrą żołnierze, którym każe się nacierać przez teren, zaatakowany wcześniej bronią jądrową.

Manewry "Snieżok"

Do manewrów, którym nadano kryptonim "Snieżok", wyznaczono potężne siły. 600 czołgów, 500 dział, 320 samolotów i setki różnych pojazdów. A do tego 45 tysięcy żołnierzy. Co więcej, w bezpośredniej bliskości poligonu znajdowały się gęsto zaludnione tereny – wsie Machówka, Orłowka, Iwanowka i Jełszanka.