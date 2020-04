Radioaktywna chmura nad Polską po pożarze w Czarnobylu? Nie dajcie się oszukać

Pożar w Czarnobylu miał miejsce na początku tego tygodnia i według władz była to jedna z najgroźniejszych tego typu sytuacji, jaka miała miejsce w tym regionie od długiego czasu. Pożar wzbudził wiele obaw, że może prowadzić do rozprzestrzeniania się szkodliwych substancji, które mogą negatywnie wpływać na środowisko oraz jego mieszkańców.

Do całej sytuacji odniosło się Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W informacji z 17 kwietnia 2020 roku podają, że "służby ochrony radiologicznej NCBJ nie rejestrują anomalii w promieniowaniu tła". W dalszej części informacji NCBJ wyraźnie podkreśla, że nie ma żadnych powodów do niepokoju.

Nie ma mowy więc o żadnym zagrożeniu ze strony zwiększonej radiacji. Zalecamy z ostrożnością podchodzić do informacji o tego typu zagrożeniach, zwłaszcza jeśli nie pochodzą one z rzetelnego i sprawdzonego źródła, jak w przypadku wideo, o którym mowa w tekście. Celowo nie podajemy do niego linku, by nie promować nieprawdziwych informacji.