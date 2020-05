Broń jądrowa dla Polski. Co konkretnie oferują Amerykanie?

Tylko nieliczne kraje oficjalnie posiadają broń jądrową. Znacznie więcej ma jednak możliwość jej użycia. Wynika to z faktu, że w ramach NATO istnieje program Nuclear Sharing, polegający na współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej.

W praktyce oznacza to, że broń atomowa, należąca do USA, może zostać użyta – rzecz jasna za zgodą Stanów Zjednoczonych – przez ich sojuszników, dysponujących odpowiednimi środkami do jej przenoszenia.