Abrams w Ukrainie. Jeden element przykuwa uwagę

Abramsy pojawiły się w Ukrainie już w 2023 r. Od tego czasu jednak bardzo rzadko pojawiały się zdjęcia z amerykańskimi maszynami na froncie. Może to wynikać m.in. z tego, że obecnie wspomniane czołgi są używane przez żołnierzy nie do bezpośrednich walk, lecz do wsparcia pozostałych maszyn pracujących na linii.

Przypomnijmy, że uzbrojenie amerykańskich M1 Abrams to przede wszystkim armata kal. 120 mm oraz karabiny maszynowe kal. 12,7 mm oraz 7,62 mm do eliminowania siły żywej i lekko opancerzonych celów. Maszyna waży ok. 57 t i mierzy niemal 10 m długości. Pozostając w temacie opancerzenia, do Kijowa trafiły czołgi ze zmodyfikowanymi modułami pancerza. Standardowe panele ze zubożonego uranu zostały w maszynach dla Ukrainy zastąpione wkładami wolframowymi. To efekt obaw USA o przypadkowe trafienie wrażliwych amerykańskich technologii w ręce Rosjan.