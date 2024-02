Ukraińcy ocenili brytyjski czołg. Powiedzieli szczerze, ile jest wart

"Mieliśmy tylko krótkie doświadczenie z radzieckimi czołgami. Ale kiedy przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii, aby szkolić się na tych czołgach, była to różnica jak między dniem a nocą" – powiedział Viktor, jeden z operatorów czołgu Challenger 2.

W zeszłym roku Wielka Brytania wysłała na front 14 czołgów Challenger 2. Ukraińcy twierdzą, że gdy brytyjskie czołgi zostały wysłane do wsparcia nacierającej piechoty od razu podniosły morale żołnierzy. Z racji swojej dużej masy w trudnych warunkach bywają mniej mobilne i wolniejsze od niektórych innych czołgów, ale rekompensują to znacznie cenniejszymi walorami.

We wrześniu 2023 r. brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że Rosjanom udało się wyeliminować jeden tego typu czołg. Był to pierwszy i wiele wskazuje na to, że jedyny do tej pory przypadek zniszczenia czołgu Challenger 2 w jakimkolwiek konflikcie przez wrogi obóz.