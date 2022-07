Bayraktar dla Ukrainy. Udało się. Polacy uzbierali i kupią bezzałogowca

Zbiórka na Bayraktar TB2 dla Ukrainy, którą w serwisie zrzutka.pl założył Sławomir Sierakowski, osiągnęła swój główny cel (zebranie środków na zakup Bayraktar TB2), ale wciąż trwa. Dzięki niej udało się zgromadzić ponad 22,5 mln złotych, co oznacza, że jest to największa zbiórka w dotychczasowej historii serwisu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup drona bojowego dla ukraińskiej armii. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądała cała procedura zakupu.

Bayraktar TB2 to bezzałogowy dron rozpoznawczo-bojowy klasy MALE (ang. Medium-Altitude Long-Endurance), o którym często mówi się, że jest postrachem Rosjan. Bezzałogowiec ma długość 6,5 m, rozpiętość jego skrzydeł wynosi 12 m, a masa startowa to 650 kg. Turecki dron może poruszać się z maksymalną prędkością 220 km/h, a jego prędkość przelotowa to około 130 km/h. Maksymalny czas lotu Bayraktar TB2 wynosi około 27 godzin, a zasięg szacuje się na 150 km. Pułap praktyczny dla tego drona to 5,5 km, a maksymalny nawet 8,2 km.