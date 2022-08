Pociski AGM-88 HARM na ukraińskich samolotach? Istnieje jedna możliwość

Pociski AGM-88 HARM tak jak wcześniej opisywaliśmy , są bardzo wyspecjalizowaną bronią przeznaczoną do niszczenia radarów systemów przeciwlotniczych nawet bez znania ich dokładnej pozycji. Dotychczas sądzono, że do ich odpalenia Ukraińcy wykorzystują wyrzutnię lądową pokroju izraelskich systemów Kilszon będących wyrzutniami pocisków AGM-45 Shrike na podwoziu czołgu Sherman .

Pociski AGM-88 HARM mogą działać w trzech trybach, z czego jeden to tryb samoobrony, drugi to tryb samodzielnego wyszukiwania celów przez głowicę naprowadzającą pocisku, a trzeci to wcześniej wgrane dane dotyczące przybliżonej lokalizacji radaru przeciwnika.

Samoloty dedykowane tym zadaniom jak np. EA-18G Growler lub Panavia Tornado w wersji ECR są wyposażone w dodatkowy sprzęt wykrywający, analizujący oraz lokalizujący źródła emisji radiolokacyjnych. Po zlokalizowaniu wrogiego radaru system przekazuje dane do głowicy naprowadzającej pocisku, który po wystrzeleniu leci we wskazany rejon i go przeszukuje. Jeśli radar przeciwnika jest dalej aktywny to AGM-88 HARM naprowadza się na źródło emisji radiolokacyjnych.