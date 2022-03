Systemy Patriot dla Polski. Ta broń to duże wzmocnienie

Patriot to nowoczesny amerykański system obrony powietrznej na mobilnej platformie samochodowej. Jest to broń, która stanowi trzon ochrony antyrakietowej US Army. Jedna bateria składa się z sześciu wyrzutni z 40 do 48 pociskami. Rozmieszczenie systemu Patriot ma zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo państwom NATO podczas trwającej wojny w Ukrainie.

Patrioty wykorzystują głowice odłamkowe o masie ok. 90 kg. Rakiety mogą zwalczać cele na pułapie do 24 km. Ich czas utrzymywania się w powietrzu wynosi od 9 sekund do 3,5 minuty. Pociski osiągają prędkość od Mach 3 do Mach 5 (od 3675 km/h do 6125 km/h).