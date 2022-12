S-70i Black Hawk dla Polski. Nowe śmigłowce zostaną zbudowane w Mielcu

Liczba policyjnych Black Hawków w Polsce wzrośnie do pięciu. Komenda Główna Policji podpisała nową umowę z Zakładem Lotniczym Mielec. Mielecka fabryka należy do koncernu Lockheed Martin, produkującego m.in. śmigłowce Black Hawk i – podobnie jak poprzednio – to w niej powstaną zamówione przez policję maszyny.