Ukraina otrzymała kolejne śmigłowce. Łotwa przekazała Mi-17 i Mi-2

Śmigłowiec na swoim pokładzie może transportować trzyosobową załogę oraz 24 żołnierzy lub 12 noszy, lub ładunek o masie do 4 tys. kg. Jego maksymalna prędkość to 250 km/h, a zasięg 465 km. Podstawowe uzbrojenie śmigłowca to karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm i 12,7 mm. Mi-17 może przenosić do 1500 kg uzbrojenia, w tym swobodnie opadające bomby kierowane, rakiety czy pociski kierowane np. kierowany pocisk rakietowy przeciwpancerny 9M17P Scorpion i 9K114 Szturm.