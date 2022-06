Z Afganistanu do Ukrainy. Mi-17 pomagają odpierać ataki Rosjan

Jak przypomina The War Zone , znaczna część floty maszyn należących do AAF, które dostarczyły Stany Zjednoczone, została utracona, gdy kraj został podbity przez talibów w sierpniu 2021 r. po wycofaniu wojsk amerykańskich i sojuszniczych. W tym czasie w Ukrainie znajdowało się już pięć Mi-17 AAF, które były tutaj konserwowane. W marcu 2022 r. USA oficjalnie przekazały je Ukrainie, a dodatkowe śmigłowce zostały rozdysponowane w ramach transzy pomocy wojskowej.

Mi-17 (w kodzie NATO Hip), to średni, radziecki dwuturbinowy śmigłowiec transportowy, który może również pełnić funkcję śmigłowca bojowego. Warto zaznaczyć, że oznaczenie Mi-17 dotyczy maszyn przeznaczonych na eksport, a rosyjskie siły zbrojne nazywają go Mi-8MT. Śmigłowiec stanowi rozwinięcie Mi-8. Zamontowano w nim większe silniki turbowałowe Klimov TV3-117MT, a także wirniki i przekładnię opracowane dla Mi-14, wraz z ulepszeniami kadłuba dla cięższych ładunków.

Śmigłowiec na swoim pokładzie może transportować 3-osobową załogę oraz 24 żołnierzy lub 12 noszy, lub ładunek o masie do 4000 kg. Jego maksymalna prędkość to 250 km/h, a zasięg 465 km. Podstawowe uzbrojenie śmigłowca to karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm i 12,7 mm. Mi-17 może przenosić do 1500 kg uzbrojenia, w tym swobodnie opadające bomby kierowane, rakiety czy pociski kierowane np. kierowany pocisk rakietowy przeciwpancerny 9M17P Scorpion i 9K114 Szturm. Według ostatnio pojawiających się doniesień, śmigłowce Mi-17, które otrzymała Ukraina, mogły uczestniczyć w misjach zaopatrywania i wsparcia obrońców Azovstal w Mariupolu.