Patrolowiec SG-301 "Gen. Józef Haller". Problemy z największym statkiem Straży Granicznej

Dostarczenie statku SG-301 do Polski przebiega w atmosferze skandalu. Francuski wykonawca, firma Socarenam, wygrał przetarg na budowę jednostki, oczekując w 2019 roku kwoty niższej niż polski konkurent, PGZ Stocznia Wojenna .

Obecnie Socarenam żąda większego niż przewidziane w umowie wynagrodzenia, argumentując to wzrostem kosztów. Jednocześnie odbiorca – Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) – wskazuje na ujawnione podczas odbioru technicznego "nieprawidłowości w kilku obszarach" i żąda ich usunięcia.

SG-301 miał otrzymać imię "Gen. Józef Haller". To zarazem największa jednostka, jaka do tej pory służyła w polskiej Straży Granicznej. Co wiadomo o jej możliwościach i danych technicznych?