Zamówienie Straży Granicznej. 7,5 mln na monokulary

Jak informuje por. Anna Michalska, rzecznik prasowa Straży Granicznej, to kolejny zakup tego rodzaju sprzętu na potrzeby formacji. Kupno 150 monokularów będzie kosztować 7,3 mln zł. Anna Michalska przekazała, że monokulary do 27 grudnia tego roku trafią do oddziałów Straży Granicznej, które bezpośrednio ochraniają zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Sprzęt wykorzystywany jest przez funkcjonariuszy w codziennej służbie.