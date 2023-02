Podniesienie bandery wojennej na ORP Mewa. Okręt zaczyna oficjalną służbę

We wtorek, 14 lutego, po podniesieniu biało-czerwonej bandery na ORP Mewa została oficjalnie wcielona do Marynarki Wojennej. Niszczyciel min trafił do służby w 13. Dywizjonie Trałowców, będącym częścią 8. Flotylli Obrony Wybrzeża Jak już informowaliśmy, ORP Mewa razem z prototypowym okrętem serii ORP Kormoran oraz seryjną jednostką ORP Albatros będą istotnymi elementami krajowej obrony przeciwminowej.