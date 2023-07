Groty trafiły do Straży Granicznej. To broń, którą zachwalają Ukraińcy

Wysyłane za wschodnią granicę Polski karabinki produkowane w Radomiu cieszą się pozytywnymi opiniami z dwóch powodów. Przede wszystkim chodzi o ich skuteczność, ale też modułową konstrukcję broni. Ukraińcy polubili polski karabinek do tego stopnia, że nie tylko używają jej w walkach, ale także pozują z nią na materiałach publikowanych w sieci. Grot był także przedstawiony przez rosyjskie media jako jeden z cennych łupów wagnerowców (najemni żołnierze błędnie nazwali go jednak "konstrukcją amerykańską").

Przychylnie na temat Grotów wypowiadali się zagraniczni ochotnicy. Zdaniem żołnierzy Izraela polska broń jest skuteczniejsza od popularnych karabinów automatycznych FN SCAR-L. Choć naturalnie pojawiają się niepochlebne opinie, pochodzą one głównie ze strony osób, które otrzymały do użytku zużyte konstrukcje i w ogólnym rozrachunku jest ich tak niewiele, że można traktować je marginalnie. W Ukrainie przeważają pozytywne słowa dotyczące Grotów .

Warto też wspomnieć, że broń produkowana przez Fabrykę Broni "Łucznik" przyczyniła się przynajmniej raz do uratowania życia żołnierza . Karabinek należący do brytyjskiego ochotnika został trafiony wrogim pociskiem i w pełni zaabsorbował atak. W efekcie żołnierz nie odniósł obrażeń , a uszkodzony element można było wymienić, by sprzęt nadal pozostał w użytku.

Modułowa budowa karabinku to – jak już wspomniano wyżej – jedna z głównych zalet Grota. Dzięki temu (w układach kolbowych lub bezkolbowych) użytkownik może w pełni dopasować broń do własnych potrzeb. Grot jest odpowiedni zarówno dla praworęcznych, ale też bez przeszkód obsłuży go leworęczny strzelec. Wykorzystująca naboje kal. 5,56 x 45 mm NATO konstrukcja dosięga celu na dystansie ok. 500 metrów i strzela tempem do 900 strzałów na minutę.