Nowa potęga obok Polski? Chcą kupić ponad 100 nowych czołgów

Leopard 2A4 to czołg produkowany od grudnia 1985 r. do marca 1992 r. Waży ponad 55 t, ale jest wyposażony w silnik o mocy 1500 KM, dzięki czemu pojazd może osiągać prędkość do nawet 70 km/h na drodze oraz do ok. 55 km/h w terenie. Jednocześnie Leopard 2A4 jest wyposażony w gładkolufową armatę kal. 120 mm, dwa karabiny maszynowe i (opcjonalnie) wyrzutnię granatów dymnych. Posiada też system kierowania ogniem z termowizją, który stanowi ważne usprawnienie względem starszych czołgów z tej rodziny. Mimo tego Leopard 2A4 uchodzi już za jednostkę, która mocno odstaje od nowych konstrukcji. Także w kwestii opancerzenia.