Tony sprzętu z USA już w Polsce. Rozładowują Abramsy

Ponadto jeszcze w tym roku mają rozpocząć się dostawy nowych Abramsów, oznaczonych jako M1A2 SEPv3 – tych do Polski trafi aż 250 egzemplarzy , a dostawy potrwają do 2026 r. W efekcie Wojsko Polskie będzie dysponować łącznie 366 czołgami Abrams w różnych wersjach. Zakupy polskiej armii stanowią swego rodzaju wypełnienie braków powstałych na skutek przekazania Ukrainie starszych maszyn T-72, Leopardów 2 i PT-91 Twardy .

Przypomnijmy, że główny element dostawy w Świnoujściu, a więc Abramsy, to amerykańskie maszyny wyposażone w działo gładkolufowe kal. 120 mm M256 oraz jednostkę napędową, którą stanowi turbina gazowa Honeywell AGT1500 generująca moc na poziomie 1500 KM. Warto zaznaczyć, że przekazane do Polski egzemplarze (należące wcześniej do Marines USA) zostały poddane kilku modyfikacjom.

Kolejne maszyny, które przypłynęły do Świnoujścia, to Oshkosh M-ATV, czyli samochody opancerzone o trakcji kołowej. Pojedynczy egzemplarz waży ok. 12,5 t i osiąga prędkość 105 km/h oraz ma zasięg przekraczający 500 km. Jego uzbrojenie stanowią karabiny maszynowe kal. 7,62 mm M240 oraz 12,7 mm Browning M2. To sprzęt, który powstał w odpowiedzi na konieczność stworzenia mobilnego pojazdu zdolnego do pokonywania trudnych terenów.