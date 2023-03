Terminator po ukraińsku. Oto plecakowy system amunicyjny Murena

Pełny system Murena waży 28 kg, z czego 18,9 kg to sama amunicja wraz z ogniwami łączącymi ze sobą naboje. Co ważne system nie wymaga dokonywania żadnych przeróbek broni, ponieważ prowadnice są mocowane tam tak samo jak zwyczajny zasobnik z amunicją.

Wykorzystany w eksperymencie karabin maszynowy to pozyskany z USA M240 będący de facto licencyjną wersją belgijskiego FN MAG, który też trafił do Ukrainy ze Szwecji w formie Ksp 58 (te można poznać po drewnianej kolbie). Są to karabiny o masie 11,8 kg w stanie rozładowanym charakteryzujące się szybkostrzelnością 550 - 650 strz./min w przypadku amerykańskiej wersji. Oferują one zasięg skuteczny ognia zaporowego na dystansie 1,8 km.