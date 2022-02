Rosja zaatakowała Ukrainę rakietami. Uderzyły w ważne cele

Według resortu obrony w Kijowie na początkowym etapie ataku Rosjanie odpalili ok. 30 pocisków 3M14 systemu Kalibr-NK. Redakcja serwisu The War Zone zwraca uwagę, że jest to broń, która "wcześniej była używana przez rosyjską marynarkę wojenną podczas interwencji Moskwy w syryjskiej wojnie domowej i która stała się jedną z najważniejszych w jej arsenale".

Zwalczają cele lądowe i nawodne

Kalibr to nazwa rosyjskiego systemu uzbrojenia, w którego skład wchodzą pociski manewrujące oraz rakietotorpedy do zwalczania okrętów podwodnych. Broń została zaprojektowana w taki sposób, aby móc razić zarówno cele lądowe, jak i nawodne.

Pojedyncza rakieta waży ok. 450 kg, a jej zasięg – w zależności od wersji – to ok. 1500-2600 km. Może być wyposażona w konwencjonalną głowicę odłamkowo-burzącą lub w jądrową. Pociski identyfikowane jako Kalibr miały uderzyć m.in. w okolicach portu lotniczego Iwano-Frankiwsk na zachodzie Ukrainy. Podczas rosyjskiej inwazji wystrzelono je z okrętów znajdujących się na Morzu Czarnym.

Iskandery

9K720 Iskander jest zestawem, w którego skład wchodzą wyrzutnie, pociski oraz wozy zabezpieczenia i dowodzenia. Pentagon ocenia, że w pierwszych godzinach inwazji Rosja wystrzeliła aż 100 rakiet manewrujących systemu Iskander-M.

Ważące ok. 500 kg pociski są odpalane z samochodowej dwuprowadnicowej wyrzutni typu TEL 9P78. Nieoficjalnie mówi się, że mogą przenosić głowice jądrowe o ładunku od 5 do 50 kiloton. W wersji M wykorzystywane są pociski 9M723 o zasięgu minimum 500 km, ale zdaniem strony ukraińskiej zasięg ten wynosi nawet 200 km więcej.

Według niepotwierdzonych doniesień Rosjanie mogli użyć na Ukrainie także wersji Iskander-K z pociskiem manewrującym 9M729. Oficjalnie zasięg tej broni to również 500 km, ale Amerykanie twierdzą , że w 2014 r. Moskwa przetestowała ją w locie na dystansie o długości 2500 km.

System Toczka

9K79 Toczka (ros. "kropka", "punkt") to mobilny rakietowy zestaw pocisków balistycznych klasy ziemia-ziemia. System został opracowany w latach 60. w ZSRR. Zasięg pocisków to ok. 120 km. Cechuje je spora masa przekraczająca 2 tony, z czego ok. 480 kg to waga samej głowicy. Jak donosi The War Zone, dowody wskazują, że Rosjanie użyli na Ukrainie zestawów Toczka z głowicą kasetową 9N123K.

Pocisk rakietowy Ch-31P

Ch-31P to nazwa rosyjskiego lotniczego przeciwradarowego pocisku rakietowego. Są używane przez rosyjskie bombowce Su-24 i Su-34. Zasięg pocisku to ok. 110 km, a jego masa – 600 kg. Napęd Ch-31P stanowią dwa silniki.

Startowy silnik rakietowy na paliwo stałe pozwala pociskowi rozpędzić się do prędkości Mach 1,8. Po zakończeniu pracy jest on odrzucany. Potem rakieta jest napędzana przez strumieniowy silnik marszowy, dzięki któremu osiąga ona prędkość ok. 3600 km/h. W 2012 r. w służbie znajduje się wersja Ch-31PD o zasięgu maksymalnymi zwiększonym do 150 km.

