Wojna w Ukrainie pokazała, że cywilne rozwiązania oraz nawet część wojskowych bywają bezużyteczne. Teraz źródła DR wskazują, że wprowadzenie systemu do służby będzie opóźnione o 3-4 lata w stosunku do pierwotnego terminu osiągnięcia gotowości bojowej z końcem 2025 r. Dodatkowo koszty będą wyższe od zakładanych. Ponadto niektóre źródła mają wątpliwości, czy wymiana modułów GPS jest możliwa we wszystkich elementach dostarczonego systemu.