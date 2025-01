66 mln lat temu dinozaury wyginęły. Powód był inny, niż myśleliśmy

Najczęściej naukowcy powoływali się dotąd na teorię związaną z radykalnym i długotrwałym ochłodzeniem klimatu na Ziemi. Po uderzeniu asteroidy do atmosfery miało się bowiem uwolnić wiele siarki, co negatywnie wpłynęło na temperaturę.

Teraz okazuje się jednak, że założenia mogły być przesadzone. Najnowsze badania opierają się na analizie rdzeni wiertniczych pobranych z miejsca uderzenia asteroidy - Chicxulub. Naukowcy oszacowali na tej podstawie, ile siarki tak naprawdę zostało uwolnionych do atmosfery.

Liczba robi wrażenie - mowa o aż 67 mld ton siarki. Choć to iście astronomiczna wielkość, jest pięciokrotnie niższa, niż dotychczas myślano.

Wygląda na to, że 25 proc. gatunków na Ziemi mogło przetrwać, ponieważ ochłodzenie klimatu nie było aż tak silne. Mniejsza ilość siarki w stosunku do poprzednich założeń oznacza bowiem, że "zimna i ciemna" atmosfera nie utrzymywałą się aż tak długo. Powrót do normalnych warunków klimatycznych okazał się szybszy, niż zakładano wcześniej.