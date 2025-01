Najcenniejsze minerały. Trump chce je wydobywać z dna oceanu

Jedno z najdziwaczniejszych i najmniej poznanych miejsc, czyli dno oceaniczne , może wzbogacić światowe gospodarki i firmy o cenne minerały. Składniki niezbędne są dla współczesnego przemysłu i transformacji energetycznej. Minerały takie jak miedź, nikiel czy kobalt są potrzebne do produkcji urządzeń elektronicznych, akumulatorów do pojazdów elektrycznych, a także w innych sektorach związanych m.in. z energią odnawialną.

Według The Wall Street Journal, górnictwo głębinowe może zyskać na popularności dzięki nadchodzącej administracji Trumpa. Światowe gospodarki, w tym Stany Zjednoczone, spoglądają w podwodne meandry z nadzieją na zysk. Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego , organizacja ONZ, ma za zadanie regulować wydobycie głębinowe na wodach międzynarodowych, jednak niedawno otrzymała wniosek o pozwolenie ingerencji w dno oceaniczne od amerykańskiej firmy The Metals Company.

Wydobywanie minerałów z dna oceanu może mieć poważny wpływ na środowisko morskie. Główne zagrożenia związane z tą praktyką to zakłócenie ekosystemów głębinowych, które są bardzo wrażliwe i mają powolny cykl regeneracji. Nawet niewielkie zmiany w tym środowisku mogą prowadzić do długotrwałych, trudnych do naprawienia skutków. Planowane usuwanie guzków zawierających minerały to istotne źródło energii dla organizmów w żyjących głębinach. Wydobycie w konsekwencji może zagrozić całym ekosystemom.