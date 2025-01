Amerykanie sprzedali go za centa. Przez lata służył US Navy

Co ciekawe, USS John F. Kennedy był ostatnim konwencjonalnym lotniskowcem zbudowanym dla Marynarki Wojennej USA. Jego napęd stanowiły cztery turbiny parowe zasilane przez osiem kotłów Babcock & Wilcox. Później budowane lotniskowce były już wyposażane w napęd jądrowy . Okręt należał do klasy lotniskowców typu Kitty Hawk, będących powiększoną i zmodernizowaną wersję lotniskowców typu Forrestal. Miał długość 321 metrów, szerokość 77 metrów, zanurzenie 11 metrów, a jego wyporność wynosiła aż 87 tys. ton. USS John F. Kennedy na swoim pokładzie mógł przenosić ponad 80 samolotów, a jego załoga liczyła ponad 5000 osób.

W swój ostatni rejs USS John F. Kennedy wyruszył w 2004 r., a trzy lata później - w 23 marca oficjalnie wycofano go ze służby. Okręt zakotwiczono w zakładzie NAVSEA Inactive Ships On-site Maintenance w Filadelfii i początkowo rozważano przekazanie go jako darowiznę dla znajdującego się tutaj muzeum. Ostatecznie pomysł ten nie został zrealizowany, a w 2017 r. podjęto decyzję o skierowaniu go do demontażu.