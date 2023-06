Sprzęt lepszy od amerykańskiego? Zdobywa coraz mocniejszą pozycję w Europie

Na uzbrojeniu Ejército de Tierra jest 96 samobieżnych haubic M109A5E, 84 ciągnione armatohaubice Santa Bárbara Sistemas 155/52 APU-SIAC (obie kalibru 155 mm) i 56 L118A1 (105 mm). Do tego dochodzą lekkie 105 mm działa holowane L119 i Oto Melara M56. Taki stan rzeczy sprawia, że hiszpańskie pododdziały artyleryjskie mają maksymalną donośność 30 km, co jest niewystarczające na warunki dzisiejszego pola walki. Ten stan ma się jednak zmienić za sprawą studiów nad wojną rosyjsko-ukraińską.

Izraelska artyleria jest mocną propozycją w programie SILAM (Sistema Lanzador de Alta Movilidad). Wyrzutnia PULS-a składa się z dwóch obrotowych wieloprowadnicowych kontenerów startowych, które pozwalają na odpalanie kierowanej amunicji rakietowej kalibru 122–370 mm. Mogą to być pociski AccuLAR kalibru 160 mm o donośności 40 km, Extra kalibru 306 mm o donośności 150 km i Predator Hawk kalibru 370 mm o donośności 300 km. W każdym kontenerze znajduje się dziesięć pocisków AccuLAR, cztery Extra albo dwa Predator Hawk. W przypadku zastosowania pocisków rakietowych kalibru 122 mm liczba ta wzrasta do 18.

Strach przed pełnoskalowym konfliktem w Europie wywołanym rosyjską agresją w Ukrainie dotarł również do państw, które na co dzień dalekie były od nadmiernych zbrojeń, w tym pozyskiwania ciężkiego sprzętu wojskowego. Wyzbyły się czołgów, a artyleria rakietowa wydawała się czymś obcym. Rok 2022 diametralnie zmienił ten obraz i Holandia – bo o niej mowa – rozpoczęła starania pozyskanie artylerii rakietowej dalekiego zasięgu.

Holenderski kontrakt jest klarownym dowodem na sukces izraelskiej artylerii w Europie. Co więcej, państwa decydują się na odrzucenie ofert amerykańskich, dotyczących zestawów M142 HIMARS. W przypadku Holandii miało to być dwadzieścia wyrzutni. Jako powody wyboru izraelskiego sprzętu wskazano, że może on przenosić większą jednostkę ognia i jest kompatybilny z wyrzutniami zamówionymi przez Duńczyków.

Co więcej, zakup PULS-ów rozważają również Niemcy, którzy chcą dostosować artylerię do wymagań współczesnego pola walki w programie Przyszłościowego Systemu Ognia Pośredniego (Zukünftiges System Indirektes Feuer, ZukSysIndirF). Dla Berlina jest on kluczowym elementem przejścia od Heer 2011 do Dywizji 2027, docelowo składającej się z brygady pancernej, dwóch brygad grenadierów pancernych i pododdziału śmigłowców. Berlin w zakresie artylerii rakietowej postawi na unowocześnienie wyrzutni rakietowych MLRS (MARS II) lub wdrożenie nowego systemu tej klasy.