Tajemnicze myśliwce Chin w powietrzu. Pojawiło się nowe nagranie

Jak donosi Bulgarian Military, w sieci pojawiło się nowe nagranie pokazujące jeden z najnowszych projektów chińskiego przemysłu zbrojeniowego. Widać na nim myśliwiec J-36 w towarzystwie J-20. Drugi ze wspomnianych myśliwców ma żółte malowanie, co według serwisu sugeruje, że jest to jeden z prototypów samolotów używanych przez Chengdu Aircraft Corporation podczas lotów testowych. J-36 to najprawdopodobniej myśliwiec szóstej generacji, ale póki co informacje na jego temat są mocno ograniczone.

Chińskie myśliwce w locie

Chengdu J-36 to najnowszy projekt chińskiego przemysłu lotniczego, który po raz pierwszy pojawił się publicznie 26 grudnia 2024 roku. Samolot charakteryzuje się konstrukcją bezogonowego latającego skrzydła o konfiguracji podwójnego delta, co ma na celu maksymalizację właściwości stealth. Jego długość szacuje się na ok. 22 metry, a rozpiętość skrzydeł na blisko 20 metrów. J-36 jest napędzany trzema silnikami, co jest nietypowym rozwiązaniem w nowoczesnych myśliwcach, i prawdopodobnie umożliwia mu osiąganie prędkości naddźwiękowych bez użycia dopalaczy (supercruise).

Szeroki kadłub sugeruje znaczną pojemność wewnętrznych komór uzbrojenia, zdolnych do przenoszenia różnorodnych pocisków powietrze-powietrze oraz powietrze-ziemia. Z kolei obecność zaawansowanych sensorów elektrooptycznych wskazuje na zdolność do prowadzenia działań w różnych warunkach bojowych, z naciskiem na wysoką świadomość sytuacyjną.

Znacznie więcej wiadomo o myśliwców J-20, znanym również jako "Mighty Dragon". Jest to chiński myśliwiec piątej generacji, który wszedł do służby w 2017 r. Jego konstrukcja obejmuje zastosowanie technologii stealth, w tym chowanych wlotów powietrza typu DSI oraz wewnętrznych komór uzbrojenia, co minimalizuje jego sygnaturę radarową. J-20 jest wyposażony m.in. w radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA) oraz systemy elektrooptyczne, które zapewniają pilotowi świadomość sytuacyjną.

Główna komora uzbrojenia mieści do czterech pocisków powietrze-powietrze średniego lub dalekiego zasięgu, takich jak PL-15, podczas gdy boczne komory przeznaczone są dla pocisków krótkiego zasięgu, takich jak PL-10. Początkowo J-20 był napędzany rosyjskimi silnikami AL-31FM2, jednak w miarę postępu programu zastępowano je chińskimi jednostkami WS-10C, a docelowo planowane jest zastosowanie silników WS-15, które mają zapewnić lepsze osiągi, w tym zdolność do supercruise.