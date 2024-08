Ograniczony potencjał rosyjskich bombowców. Analiza zasobów TU‑95MS

Jedną z najbardziej zaskakujących kwestii jest fakt, że pomimo zadeklarowanej zdolności bombowca Tu-95MS do przenoszenia do ośmiu pocisków typu Ch-101, rzeczywiste operacje militarne często obejmują użycie jedynie 1-2 takich pocisków przez pojedynczy samolot. Wskazuje to na istotne ograniczenia, z jakimi boryka się rosyjska strategia wojskowa, zwłaszcza biorąc pod uwagę konieczność montowania pocisków jedynie na zewnętrznych węzłach podwieszeń, co nakłada dodatkowe obciążenie na konstrukcję samolotów wyprodukowanych około 40 lat temu.