Oddadzą Ukrainie stare czołgi. Zrobią na tym świetny interes

Dokładnie taką kwotę, najpóźniej do 30 listopada, ministerstwo obrony Niemiec wpłaci na rzecz ministerstwa obrony Chorwacji, które zobowiązało się przeznaczyć ją na zakup nowych czołgów Leopard 2A8.

Leopard 2A8 to najnowszy model wchodzący w skład popularnej niemieckiej rodziny czołgów podstawowych. Produkowany przez koncern Krauss-Maffei Wegmann Leopard 2A8 wyróżnia się przede wszystkim zaawansowanym systemem obrony aktywnej Trophy, a także istotnie ulepszonym pancerzem i najnowszą optoelektroniką stosowaną w tego typu maszynach pancernych.

Docelowo Chorwacja zamierza wprowadzić do służby 50 czołgów Leopard 2A8, co wpisuje się w ostatnie wysiłki tamtejszych władz związanych z modernizacją armii. Podpisały one już kontrakty dotyczące pozyskania amerykańskich bojowych wozów piechoty Bradley, śmigłowców Black Hawk, francuskich samolotów bojowych Dassault Rafale i systemów przeciwlotniczych Mistral. Poza czołgami Leopard 2A8 chorwacja armia może zostać wyposażona również w artylerię HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).