Oddali Ukrainie wszystko co mieli. Mały kraj zawstydza mocarstwa

Gest chorwackich władz docenił sekretarz obrony USA Lloyd Austin. To właśnie on podczas spotkania, jakie odbył z ministrem obrony Chorwacji Mario Banožiciem, poruszył kwestię pomocy Ukrainie.

- Doceniamy niezłomne zaangażowanie Chorwacji w pomoc Ukrainie, co widać w licznych darowiznach sprzętu wojskowego, w tym wszystkich śmigłowców Mi-8, w rozmieszczeniu sił w grupach bojowych NATO w Polsce, na Litwie i Węgrzech, a także w darowiznach związanych z pomocą humanitarną - powiedział Lloyd Austin.

Mi-8 to śmigłowiec wielozadaniowy o radzieckim rodowodzie, początki jego historii sięgają lat 60. XX wieku. Chorwacje egzemplarze były w pełni sprawne, w związku z czym stanowiły dla Ukraińców wymierne wsparcie. To jednostki, które mogą pomóc w realizacji misji bojowych, ale przede wszystkim służą do transportu żołnierzy, a nawet ewakuacji ludności cywilnej.