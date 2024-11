Odmawiają Ukrainie. Nawet USA nie są w stanie ich przekonać

Pociski Taurus cechują się długością 5 m oraz wagą ok.1400 kg, z czego ok. 500 kg przypada na głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised). Ta ostatnia wyróżnia się nie tylko dużą siłą rażenia, ale też bardzo ciekawą konstrukcją. Może bowiem zostać zdetonowana jak klasyczny pocisk odłamkowo-burzący lub z opóźnieniem, po przebiciu się przez określoną przez użytkownika liczbę przeszkód. Dzięki temu pozwala na skuteczne eliminowanie podziemnych pozycji wroga (np. bunkrów) .

Rzeczniczka niemieckiego ministerstwa obrony wyjaśniła z kolei, że broń przekazana Ukrainie przez Niemcy jest teraz własnością tego kraju i może być wykorzystywana zgodnie z międzynarodowym prawem. Dodała jednak, że żadna z przekazanych Ukrainie niemieckich broni, w przeciwieństwie do Taurusów, nie zalicza się do kategorii broni o dalekim zasięgu.

Zasięg pocisków Taurus to ok. 500 km, co pozwoliłoby Ukrainie na atakowanie obiektów położonych daleko od ich granicy. Dla porównania, zasięg pocisków balistycznych krótkiego zasięgu ATACMS przekazanych Ukrainie przez Stany Zjednoczone to ok. 300 km.