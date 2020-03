Objawy koronawirusa. WHO rozwiewa wątpliwości i potwierdza część badań

Koronawirus zaatakował już w ponad 200 krajach. Liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 700 tys., a sieci pojawiają się często niepokojące informacje dotyczące tego, jak rozpoznać objawy choroby. Zebraliśmy informacje potwierdzone przez WHO.

Objawy koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła na razie kilka głównych objawów, które najprawdopodobniej są efektem rozwijającego się zapalenia płuc wywołanego SARS-CoV-2. Do częstych objawów należy: gorączka

zmęczenie

suchy kaszel

Wśród innych objawów wymienionych przez WHO, jako efekt COVID-19 spotyka się: duszność

bóle mięśni

ból gardła

biegunka, nudności lub katar (w bardzo nielicznych przypadkach)

Wciąż trwają badania nad koronawirusem z Wuhan i tym, jakie spustoszenie powoduje w organizmie człowieka. Specjaliści badają m.in. związek SARS-CoV-2 z zapaleniem spojówek, a WHO potwierdza, że może to być kolejny nietypowy objaw COVID-19.

Osoby z łagodnymi objawami, które nie mają innych dolegliwości zdrowotnych, powinny się izolować i skontaktować się z lekarzem lub linią informacyjną COVID-19 w celu uzyskania porady na temat badań i skierowań. Przy wystąpieniu ciężkich objawów należy wezwać pogotowie, informując o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.

Co to jest koronawirus? Stanowisko WHO

Koronawirus to grupa powiązanych wirusów, które powodują choroby u ssaków i ptaków. U ludzi większość koronawirusów wywołuje łagodne infekcje dróg oddechowych, takie jak niektóre przypadki przeziębienia, ale są też te bardziej zabójcze, jak SARS czy MERS. Nowy koronawirus z Wuhan SARS-CoV-2 jest przyczyną groźnej choroby układu oddechowego COVID-19.

Jak podaje WHO większość osób zakażonych COVID-19 doświadczy łagodnej do umiarkowanej choroby układu oddechowego i wyzdrowieje bez konieczności specjalnego leczenia. Osoby starsze oraz osoby z problemami medycznymi, takimi jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, przewlekła choroba układu oddechowego i rak, częściej ciężej przechodzą chorobę.

W tej chwili nie ma konkretnych szczepionek ani metod leczenia COVID-19. Istnieje jednak wiele trwających badań klinicznych oceniających potencjalne leczenie. Przypominamy, że w Polsce wciąż rośnie liczba zakażonych koronawirusem z Chin. Do 30 marca zanotowano prawie 2000 przypadków zachorowań.