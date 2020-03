Koronawirus a cukrzyca. COVID-19 wyjątkowo groźny dla cukrzyków? Diabetolodzy odpowiadają

- W Chinach (...) zauważono, iż pacjenci z cukrzycą posiadają wyższe ryzyko rozwoju ciężkich powikłań i zgonu niż osoby bez cukrzycy - poinformowało Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. - Ponadto można zauważyć pewną zależność między liczbą chorób towarzyszących (np. cukrzyca, choroba serca) i ryzykiem rozwoju ciężkich powikłań COVID-19 (im więcej chorób, tym to ryzyko jest wyższe).

Specjaliści zwracają uwagę na to, że osoby obciążone cukrzycą mają ogólnie większe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkich objawów powikłań powirusowych, a także chorób towarzyszących. Z drugiej strony jednak podkreślają, że ryzyko to nie jest większe niż u reszty populacji, o ile cukrzyca jest odpowiednio kontrolowana.

Diabetolodzy przypominają, że niewłaściwie leczona i kontrolowana cukrzyca może prowadzić do innych powikłań, w tym chorób serca, co dodatkowo zwiększa niebezpieczeństwo gwałtownego rozwinięcia się zakażenia SARS-CoV-2. Ta sama zależność jest obserwowana w przypadku innych wirusowych zakażeń.

Zwraca się również uwagę na to, że osoby chorujące głównie na cukrzycę typu 1. może dojść do zaostrzenia się choroby, jeśli przechodzą oni ostry stan zapalny, w tym infekcję wirusową. Jednocześnie specjaliści podkreślają że "nie są znane jakiekolwiek przyczyny, dla których ryzyko rozwoju COVID-19 u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub 2 miałoby być inne".

Zdaniem diabetologów odpowiednie kontrolowanie cukrzycy jest kluczowe w tym wypadku do budowania odporności zarówno w przypadku zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, jak i dla ogólnego zdrowia. Uspokajają również pacjentów, pandemia nie ma wpływu na produkcję i dystrybucję insuliny oraz innych środków potrzebnych do leczenia cukrzycy. Nie ma również żadnych przeciwwskazań, by w przypadku zakażenia koronawirusem odstawić leki na cukrzycę.