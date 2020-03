Koronawirus. WHO potwierdza nowe objawy. Są bardzo nietypowe

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) do najczęstszych objawów zakażenia koronawirusem zalicza gorączkę, duszności, suchy kaszel, bóle gardła, głowy, mięśni i stawów, a także ogólne osłabienie. Nie brakuje także opinii lekarskich, że o zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 świadczyć mogą problemy z układem pokarmowym . Teraz naukowcy zwracają uwagę na kolejne, niezwykle nietypowe symptomy.

- Objawy okulistyczne, które mogą się pojawić w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 wynikają z obecności wirusa w filmie łzowym i wydzielinie worka spojówkowego. Do tej pory opisano jedynie przypadki zapalenia spojówek i obrzęku spojówki wywołane obecnością wirusa SARS-CoV-2 - czytamy w oświadczeniu.

O problemach z oczami wśród cierpiących na chorobę COVID-19 zaczęło być głośno, gdy wywiadu stacji CNN udzieliła pielęgniarka Chelsey Earnest, pracująca w domu opieki w Kirkland. Pracowniczka służby zdrowia przyznała, że u większości zarażonych pacjentów, z którymi miała bezpośredni kontakt, zaobserwowała bardzo zaczerwienione oczy i ich okolice. - Był to jeden z głównych i najbardziej widocznych objawów - oceniła.

Nowo odkryte objawy oficjalnie potwierdza WHO. Światowa Organizacja Zdrowia zaznacza jednocześnie, że jest to najrzadziej występujący symptom wśród wszystkich zatwierdzonych i zdiagnozowano go u zaledwie 0,8 procent pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.