Mapa koronawirusa w Polsce pokazuje 43 nowe przypadki zakażenia. Jak wygląda sytuacja na świecie?

Koronawirus w Polsce

Kolejne zakażenia koronawirusem w Polsce. 30 marca, do godz. 10:00 potwierdzonych zostało 1905 przypadków, z czego 26 śmiertelnych. Większość osób wciąż zmaga się z chorobą - wyleczonych zostało dopiero 9 pacjentów.

Mapa koronawirusa pozwala na bieżąco śledzić sytuację w kraju. Najwięcej osób choruje w woj. mazowieckim (461), dolnośląskim (243) oraz śląskim (203). W związku z wciąż rosnącą liczbą chorych, prosimy o rozwagę i stosowanie się do zaleceń władz oraz Światowej Organizacji Zdrowia .

Mapa koronawirusa na świecie

W Polsce sytuacja wygląda groźnie, jednak cały świat zmaga się z pandemią. O ile sytuacja w Chinach unormowała się, to w USA i Włoszech liczba chorych, w tym śmiertelnie jest coraz większa.

W Europie najgorzej wciąż z epidemią COVID-19 radzą sobie Włosi. Tam liczba zakażeń przekroczyła 97 600 przypadków, z czego zmarło ponad 10 tys. osób. Hiszpania to drugi kraj w europie (i na świecie) pod względem liczby śmiertelnych przypadków zakażenia koronawirusem. Wirus w Wuhan uśmiercił tam ponad 6000 osób. Liczba chorych przekroczyła 80 tys. Koronawirus w Niemczech zakaził już ponad 62 tys. osób, ale odnotowuje się tam stosunkowo niski procent śmiertelnych przypadków.

Wciąż trwają badania nad skutecznymi lekami, jednak WHO podkreśla, że najważniejsze jest stosowanie do zaleceń mających na celu zmniejszenie ryzyko zakażenia. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia wiele krajów za późno podjęła właściwe działania. Dodatkowym utrudnieniem w potrzymaniu pandemii jest to, że wiele osób przechodzi chorobę łagodnie, w związku z czym mogą nie wiedzieć, że są nosicielami SARS-CoV-2.