Obiecali Ukrainie F‑16. Teraz mówią o ograniczeniach ich użycia

Premier Belgii Alexander De Croo ujawnił, że w umowie zawartej ze stroną ukraińską znalazł się zapis dotyczący obszaru, nad jakim będzie można wykorzystać przekazane przez jego kraj myśliwce. Mają one strzec terytorium Ukrainy, ale nie będą mogły latać nad Rosją, a tym bardziej atakować znajdujących się tam obiektów. Podobne podejście do swojej broni mają np. USA i Niemcy, co w rozmowie z WP Tech skrytykował gen. Waldemar Skrzypczak.

F-16 nie będą mogły latać nad Rosją

– Wszystko wymienione w umowie, sprzęt wojskowy, materiały, powinno być używane przez siły zbrojne na terytorium Ukrainy, ponieważ podpisaliśmy takie porozumienie" – powiedział Alexander De Croo.

F-16 to najpopularniejszy samolot bojowy na świecie. Ten amerykański, wielozadaniowy myśliwiec przez lata doczekał się wielu użytkowników na całym świecie, także wśród krajów NATO. Mierzy niemal 15 m długości i może rozwijać prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h). Jest przy tym w stanie operować na pułapie do 15 km i zapewnia zasięg ok. 3200 km, chociaż z dodatkowymi zbiornikami paliwa dochodzi on aż do 4220 km.

W standardzie montowano tu sześciolufowe działko M61 Vulcan kal. 20 mm, ale z punktu widzenia Ukraińców ważną cechą F-16 jest możliwość przenoszenia przez tę maszynę różnorodnego uzbrojenia podwieszanego. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że F-16 wykorzystywane przez Belgię są kompatybilne m.in. AIM-120 AMRAAM.

F-16 z pociskami AIM-120 AMRAAM

To kierowane pociski rakietowe typu powietrze-powietrze z aktywnym radiolokacyjnym układem naprowadzania. Ich zasięg, w zależności od wersji, to od ok. 100 km do nawet 160 km. Petro Czernyk, pułkownik sił zbrojnych Ukrainy i ekspert wojskowy, stwierdził w jednym z wywiadów, że to właśnie AIM-120 AMRAAM są najefektywniejszą bronią przeznaczoną dla F-16 i mogą pomóc w walce z rosyjskim lotnictwem.

Belgia jest członkiem tzw. koalicji na rzecz wzmocnienia Ukrainy myśliwcami F-16. Zadeklarowane do przekazania myśliwce mają trafiać do Ukrainy stopniowo. Pierwsze w najbliższych miesiącach, a ostatnie z puli 30 egzemplarzy w 2028 r. Taki harmonogram potwierdziła minister spraw zagranicznych Belgii Hadje Lahbib.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski