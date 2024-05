Agencja AFP donosi, że Ukraina miała kilkukrotnie przeprowadzić ataki przy użyciu zachodniej broni na terytorium Rosji. Niemiecki Bild twierdzi, że co najmniej raz wykorzystano do nich systemy rakietowe Patriot dostarczone przez Berlin. Działania Kijowa miały wzbudzić niezadowolenie Niemiec i USA, a zachodni politycy ostrzegli Ukrainę, że jeśli taki incydent się powtórzy, wstrzymane zostaną dostawy pocisków przeciwlotniczych. Poprosiliśmy o komentarz gen. Waldemara Skrzypczaka.

Według Bilda zachodni partnerzy zabraniają Ukrainie używania dostarczonej broni do ataków na terytorium Rosji, a także wykorzystywania otrzymanych od nich systemów obrony powietrznej przeciwko rosyjskim samolotom. Zamiast tego Ukraińcy mają czekać, aż bombowce wystrzelą pociski i dotrą do przestrzeni powietrznej ich kraju. Bild zwraca również uwagę, że chociaż kilka krajów zachodnich zezwoliło w ostatnim czasie Ukrainie na użycie ich broni na terytorium Rosji, to większość systemów i uzbrojenia dalekiego zasięgu pozyskano z USA, które razem z Niemcami narzucają Ukrainie określone sposoby ich użycia.

Ograniczone możliwości uderzeń odwetowych Ukrainy

Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, podkreślił w rozmowie z WP Tech, że Ukraińcy powinni mieć prawo do uderzeń odwetowych, a taki sposób prowadzenia wojny jest po prostu niesprawiedliwy. - Ja to mówię od dwóch lat, kiedy Amerykanie po raz pierwszy im tego zabronili. Niech oni nie zmuszają Ukrainy do kapitulacji. Dla mnie ta narracja jest równie niebezpieczna, jak narracja Putina - wskazał.

- Jeżeli Rosjanie uderzają, nie przestrzegając żadnego prawa wojennego, atakują miasta, zabijają ludzi w szpitalach, w galeriach handlowych, niszczą Ukrainę, obracając ją w ruinę, a Ukraińcom zabrania się przeprowadzać ataki odwetowe na terytorium Rosji, to co to za wojna? Przecież wojna polega na wymianie ciosów. Takie podejście pozbawia Ukraińców prawa do obrony i to jest wielka hipokryzja Amerykanów i Niemców, którzy prawdopodobnie w ten sposób chcą zmusić Ukrainę do ustępstw, ale to podejście jest dla mnie absolutnie kapitulanckie i tak to powinno brzmieć - zaznaczył gen. Waldemar Skrzypczak.

Zdaniem byłego dowódcy Wojsk Lądowych uzasadnieniem amerykańskiego i niemieckiego podejścia nie powinny być też obawy przed nuklearną odpowiedzią Rosji. Jak przypomniał: - To Amerykanie mają przewagę nuklearną nad Rosją. Ile mamy się bać i żyć w strachu? Ci, którzy żyją w strachu, przegrywają wszystkie wojny i oddają się w niewolę, bo strach to niewola.

- To ociera się o zdradę, bo Rosjanom wolno wszystko, a Ukraina jest pozbawiona możliwości ataku odwetowego, niszczenia rosyjskiej infrastruktury, ich zapasów, centrów logistycznych. Jakie jest tego realne, polityczne uzasadnienie? Militarnego nie ma żadnego. Militarnie Ukraińcy mają prawo do obrony. Czy to znaczy, że jak będzie wojna Rosji z Polską, do czego mam nadzieję, nie dojdzie, to nam też nie będzie wolno nic zrobić lub niewiele zrobić? Widać wyraźnie po naszych sojusznikach, że niewiele można się po nich spodziewać - skwitował gen. Skrzypczak.

Broń dalekiego zasięgu w arsenale Ukrainy

Dzięki dostawom zachodniej broni, a także pracom realizowanym przez ukraiński przemysł obronny, Kijów w swoim arsenale posiada sporo rozwiązań pozwalających razić cele na odległość nie dziesiątek, ale setek kilometrów, sięgając terytorium Rosji. Przedstawiamy listę broni, którą można zaliczyć do tej kategorii.

Pociski ATCMS

Pociski taktyczne MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System) to broń precyzyjnego rażenia o zasięgu wynoszącym od 25 km do nawet 300 km. Pod koniec 2023 r. Ukraina otrzymała wersję ATACMS M39, czyli starsze pociski średniego zasięgu, mogące razić cele na dystansie do 160 km. W 2024 r. rozpoczęły się dostawy wersji M39A1, której zasięg wynosi 300 km.

Pociski Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP-EGS są to konwencjonalne, taktyczne pocisk manewrujące dalekiego zasięgu, przenoszone przez samoloty, o niskiej wykrywalności. Pocisk produkowany przez europejski koncern zbrojeniowy MBDA został zaprojektowany, "aby sprostać dużym wymaganiom wcześniej zaplanowanych ataków na cele stałe lub stacjonarne o dużej wartości". Pociski mają masę 1,3 tys. kg (masa samej głowicy to 450 kg) i 5,10 m długości. Ich zasięg szacuje się na 250 km.

Pociski RK-360 Neptun

Pociski RK-360 Neptun to broń o zasięgu 300 km, zaprojektowana przez kijowskie biuro projektowe Łucz jako uniwersalne rozwiązanie bojowe. Chodzi m.in. o możliwość jej wystrzelenia z różnych platform - okrętów, wyrzutni naziemnych, czy nawet dronów - a także atakowania różnych celów, w tym celów morskich oraz naziemnych. Pociski RK-360 mają długość ponad pięciu metrów, masę 870 kg (masa głowicy to 150 kg) i mogą poruszać się z prędkością nawet 900 km/h.

Ukraińskie możliwości ataku na terytorium Rosji © Materiały WP

Drony UJ-22 Airborne

UJ-22 "Airborne" może lecieć z prędkością do 160 km/h i na maksymalnym pułapie 6 tys. m. Jego kontrolowany zasięg lotu wynosi 100 km, a autonomiczny aż 800 km. Według UKRJET dron jest w stanie pracować bez przerwy przez siedem godzin i sprawdza się nawet w ekstremalnych temperaturach (od -40°C do nawet 50°C). Został przystosowany do przenoszenia ładunków o masie wynoszącej 20 kg.

Drony Tu-141 Striż

Tu-141 Striż to bezzałogowce opracowane w latach 70. w Związku Radzieckim jako odrzutowe drony rozpoznawcze. Urządzenia mają długość 14 metrów, skrzydła o rozpiętości 3,9 m, a ich masa to blisko pięć ton. Tu-141 Striż porusza się z prędkością 1,1 tys. km/h, lata na pułapie do sześciu kilometrów, a maksymalny zasięg szacuje się na 1 tys. km.

Drony Bóbr

Drony kamikadze Bóbr to rozwiązanie zaliczane do kategorii amunicji krążącej. Drony zaprojektowano w układzie kaczki, co umożliwia szybką zmianę wysokości lotu w celu uniknięcia obrony przeciwlotniczej wroga. Masa startowa Bobrów nie przekracza kilkudziesięciu kilogramów, a ich prędkość może wynosić 150-200 km/h. Ukraińcy twierdzą, że zasięg tych bezzałogowców wynosi nawet 1 tys. km.

System HIMARS

System może obsługiwać standardowe rakiety MLRS kalibru 227 mm, nowoczesną amunicję kierowaną GMLRS czy pociski rakietowe z subamunicją kasetową. HIMARS jest również przystosowany do wystrzelenia pocisków taktycznych MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System), czyli broni precyzyjnego rażenia o zasięgu wynoszącym od 25 km do nawet 300 km.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski