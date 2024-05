F‑16 dla Ukrainy. Ekspert wskazuje na kluczowy element

– Wróg nie jest i nie może być gotowy do walki z taką maszyną. Najważniejszy jest system celowania tego samolotu. Będzie niesamowicie skuteczny w walce z nosicielami KAB. Samych bomb nie uda mu się zestrzelić, ale Su-34 będą łatwym celem. Para F-16 to aż 12 groźnych pocisków – powiedział ukraiński pułkownik.

Każdy F-16 może przenosić maksymalnie sześć sztuk AIM-120 AMRAAM, czyli kierowanych pocisków rakietowych typu powietrze-powietrze z aktywnym radiolokacyjnym układem naprowadzania. Poza celnością istotne znacznie ma fakt, że zasięg AIM-120 AMRAAM, w zależności od wersji, to od ok. 100 km do nawet 160 km.

F-16 to samolot, który jest w stanie osiągać prędkość do 2 Ma, czyli ponad 2100 km/h, a jednocześnie operować na pułapie do ok. 15 tys. m. Petro Czernyk jest zdania, że takie możliwości również wpłyną na "czynnik zaskoczenia", ponieważ Rosjanie będą mieli problemy z wykrywaniem tak szybko poruszających się myśliwców. Tym bardziej, że bez problemu mogą one operować również nocą.